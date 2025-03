Jeetze-Schule in Salzwedel mit eigener Ausstellung im Kunsthaus

Eine streng im rechten Winkel angelegte Kreuzung, flankiert von uniformen Wohnblöcken: Über all dem schwebt ein einsamer Vogel auf der Suche nach dem letzten Grün. Mit dieser Arbeit möchten Greet Graubnerund Greta Maaß den Betrachter anregen, über die Gestaltung von Wohnumfeldern nachzudenken und der Natur mehr Raum zu geben.

Das Kunstwerk ist Teil der Ausstellung, zu der die Schüler der Jeetzeschule in Salzwedel ins Kunsthaus einladen. 42 Schüler der 9. Klassen Tanaro und San River arbeiten unter dem Motto „Ich in der Welt“ noch daran. Die Vernissage beginnt am Donnerstag, 13. März, um 17 Uhr. Danach sind die Fotoarbeiten, 3D-Projekte, Malereien und Collagen von Freitag, 14. März, bis Sonntag 16. März, jeweils von 14 bis 17 Uhr zu sehen.

Das Kunstprojekt wird von den Lehrerinnen Bettina Müller, Paula Osthaus und Manuela Gärtner sowie vom freien Dozenten Heinrich Herbrügger geleitet.