Junge Archäologen der Altmark begehen Jubiläum bei Salzwedel

Die Gäste sahen sich die Ausgrabung der Siedlung aus der Römischen Kaiserzeit an.

Rockenthin - An der Ausgrabungsstelle und dem Zeltlager bei Rockenthin herrschte am 13. August reger Publikumsverkehr. Dafür gab einen guten Grund: Seit 50 Jahren gibt es die Jungen Archäologen der Altmark, hervorgegangen aus zwei Arbeitsgemeinschaften der damaligen Polytechnischen Oberschulen in Stöckheim und Kleinau. Die fünf Jahrzehnte wurden mit einer Führung über die aktuelle Siedlungsgrabung aus der Römischen Kaiserzeit und einer Festveranstaltung gefeiert.