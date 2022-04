Känguru-Chroniken bringen Publikum im Salzwedeler Kunsthaus zum Lachen

Gute Unterhaltung mitten in der Woche: Das bot das Ensemble des Theaters der Altmark Stendal, das die „Känguru-Chroniken“ im Salzwedeler Kunsthaus aufführte.

Ganz in Weiß präsentierte das Theater der Altmark im Kunsthaus Salzwedel das Stück ?Die Känguru-Chroniken?. Viel Freude an der Aufführung hatten nicht nur die Schauspieler, auch die Gäste fühlten sich gut unterhalten.

Salzwedel - Es hätte so ein gemütlicher Abend werden können, doch dann klingelt es an der Wohnungstür. Der Nachbar von nebenan möchte Eier, Mehl, Milch, Salz und Zucker, denn Eierkuchen stehen auf seinem Speiseplan. Schon verrückt, oder was? Doch es wird noch verrückter. Denn der Nachbar ist ein Känguru.