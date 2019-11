Die Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß 54 Dähre hat mit Jens I. (Hamer) und Stefanie (Lerche) ein neues Prinzenpaar gefunden.

Dähre l „Vor einem Jahr hat unsere Amtszeit begonnen. Da haben uns Karnevalisten gesagt, dass das Jahr um sei, ehe man sich versieht. So war es wirklich“, blickte Prinz Stefan I. (Lehnecke) zurück. Gemeinsam mit seiner Prinzessin und Ehefrau Madlen dankte er den Kindern, Eltern und unzähligen Helfern, die sie so prima unterstützt haben. „Es hat alles sehr viel Spaß gemacht“, resümierte er während der Festsitzung am Sonnabend in der Dährer Turnhalle.

Damit der Abschied nicht so schwer fällt, erfreuten die Mini- und die Kleinen Funken das scheidende Prinzenpaar mit ihren Tänzen. Und auch die Hofkapelle Harmonie sorgte mit unzähligen Stimmungsliedern für gute Laune.

Nebel wabert durch die Turnhalle

Doch wer folgt auf das Prinzenpaar der 65. Saison? Das Motto „Wie eine Fatamorgana“ war auf der Bühne zu lesen. Doch die darum drapierten Utensilien wie Schwimmflossen und ein Strohhut gaben keine Antwort auf die Frage.

Start in die 66. Dährer Karnevalssaison Die Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß 54 Dähre ist in die 66. Saison gestartet. Als neues Prinzenpaar übernahmen Jens I. (Hamer) und Stefanie (Lerche) für ein Jahr die Amtsgeschäfte. Sie freuten sich über Tanzdarbietungen und gute Unterhaltung. Die 66. Saison der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Dähre hat begonnen. Jens I. (Hamer) u...



Die 66. Saison der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Dähre hat begonnen. Jens I. (Hamer) u...



Die 66. Saison der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Dähre hat begonnen. Jens I. (Hamer) u...



Die 66. Saison der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Dähre hat begonnen. Jens I. (Hamer) u...



Die 66. Saison der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Dähre hat begonnen. Jens I. (Hamer) u...



Die 66. Saison der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Dähre hat begonnen. Jens I. (Hamer) u...



Die 66. Saison der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Dähre hat begonnen. Jens I. (Hamer) u...



Die 66. Saison der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Dähre hat begonnen. Jens I. (Hamer) u...



Die 66. Saison der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Dähre hat begonnen. Jens I. (Hamer) u...



Die 66. Saison der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Dähre hat begonnen. Jens I. (Hamer) u...



Die 66. Saison der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Dähre hat begonnen. Jens I. (Hamer) u...



Die 66. Saison der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Dähre hat begonnen. Jens I. (Hamer) u...



Die 66. Saison der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Dähre hat begonnen. Jens I. (Hamer) u...



Die 66. Saison der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Dähre hat begonnen. Jens I. (Hamer) u...



Die 66. Saison der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Dähre hat begonnen. Jens I. (Hamer) u...



Die 66. Saison der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Dähre hat begonnen. Jens I. (Hamer) u...



Die 66. Saison der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Dähre hat begonnen. Jens I. (Hamer) u...



Die 66. Saison der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Dähre hat begonnen. Jens I. (Hamer) u...



Die 66. Saison der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Dähre hat begonnen. Jens I. (Hamer) u...



Die 66. Saison der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Dähre hat begonnen. Jens I. (Hamer) u...



Die 66. Saison der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Dähre hat begonnen. Jens I. (Hamer) u...



Die 66. Saison der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Dähre hat begonnen. Jens I. (Hamer) u...



Die 66. Saison der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Dähre hat begonnen. Jens I. (Hamer) u...



Die 66. Saison der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Dähre hat begonnen. Jens I. (Hamer) u...



Die 66. Saison der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Dähre hat begonnen. Jens I. (Hamer) u...



Die 66. Saison der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Dähre hat begonnen. Jens I. (Hamer) u...



Durch den Nebel wurde eine Sänfte mit einer verschleierten Person vor die Bühne getragen. Ein Sklavenhalter trieb vier Männer in den Raum, die vortanzen mussten. Doch für keinen interessierte sich die Unbekannte. Stattdessen weckte deren Besitzer die Neugier. Zeremonienmeister Torsten Barthel fragte die beiden, ob sie das Prinzenpaar werden wollen – Ja. Hinter der Verkleidung kamen Jens Hamer aus Langenapel und Stefanie Lerche aus Dähre zum Vorschein. Beifall brandete auf. Der neue Prinz freut sich auf „eine spannende Zeit“. „Im Jahr 1954 ist der Karnevalsverein aus dem Sportverein hervorgegangen, dessen Vorsitzender ich heute bin“, verwies Jens Hamer auf eine Verbindung zwischen beiden Vereinen.

Das scheidende Prinzenpaar nahm die „Neuen“ in ihre Mitte, um Tipps zu geben. Dazu gehörte auch das Aufpassen. Das muss Jens I. noch üben: Als er nicht aufpasste, stiebitzte der Elferrat das Zepter.

Uta Barthel als „Unschuld vom Lande“ sinnierte über Mogelpackungen. Sie regte an, im nächsten Jahr im Dährer Waldbad FKK einzuführen. Ihre Begründung: „Dafür braucht man keine Bikinifigur.“

Dreigestirn brilliert mit „Tagesschau“

Die Frauen-, Prinzengarde und Karnevalspolizei brillierte als Dreigestirn mit der besonderen „Tagesschau“. Matthias Hane war für die Nachrichten zuständig und verkündete unter anderem folgende Meldung: „Wissenschaftler haben festgestellt, die meisten Vegetarier bestehen aus Fleisch.“ Paula Scheper gab Sport-Schlagzeilen zum Besten. Auch die Liveschaltungen zu Reportern sorgten für Lachanfälle. So interviewte Elise Thunecke beispielsweise Chris Kubaink, der vom Landwirt zum Arzt umgeschult hatte. Nicht zum Hausarzt, sondern zum Gynäkologen. „Ob Kuh oder Frau, alle müssen besamt werden. Es gibt zu wenig Nachwuchs in Dähre“, meinte er. Reporter Richard Obermüller fragte bei der Wehr nach den neuesten Errungenschaften nach. Martin Barthel präsentierte das topmoderne Breitband-Funkgerät, aus zwei Dosen und einem Seil bestehend. Der einzige Nachteil: „Man darf nicht zu nahe an den Brandherd heran.“ Auch der lebendige Wetterbericht mit herumfliegendem Laub, Regen und Schneesturm kam gut an. „Wetterfrosch“ Eric Fähse ließ alles über sich ergehen.

Gleich zweimal mussten die Großen Funken, die Crazy Girls und die Tanzmäuse ihre Programme im Scheinwerferlicht aufführen, so gut gefiel es dem Prinzenpaar und dem Publikum.

Nach gut dreieinhalb Stunden eröffneten Jens. I. und Stefanie den Tanz. Die Karnevalsgesellschaft und ihre Gäste feierten bis in die Nacht. Sie freuen sich jetzt schon auf die tollen Tage vom 22. bis 24. Februar 2020.