Spielplatztest „Klein, aber fein“ findet Siebenjährige den Spielplatz am Erich-Kästner-Ring in Salzwedel

In einer Serie nimmt die Volksstimme mit Kindern die Spielplätze in der Einheitsgemeinde Salzwedel unter die Lupe. Heute dreht sich alles um das Areal am Erich-Kästner-Ring, das Linnea Müller bewertet.