Klimaschutz-Projekt Klix³ in Salzwedel gestartet

Salzwedel - 800 Buchen würden benötigt, um den CO2-Ausstoß eines Durchschnittsdeutschen von 10,3 Tonnen im Jahr zu kompensieren. Diesen beeindruckenden Vergleich zeigte Salzwedels Klimaschutzmanager Lars Neumann am Mittwochabend bei der Auftaktveranstaltung von Klix³ im Kulturhaus. Um diese Menge Bäume für jeden seiner Einwohner auswachsen zu lassen, bräuchte Deutschland eine Landfläche, die etwa 21 Mal so groß ist wie das aktuelle Staatsgebiet. Die Herausforderung für Deutschland, CO2-neutral zu werden, ist also groß.