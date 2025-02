Diejenigen, die sich in den sozialen Medien regelmäßig über zugenommene Kriminalität beklagen und mehr Sicherheit in Deutschland fordern, schweigen nach gewalttätigem Angriff auf linkes Zentrum. Das spricht eine deutliche Sprache.

Salzwedel - Am Vormittag des vergangenen Sonnabends demonstrierten mehr als 300 Menschen in der Salzwedeler Innenstadt gegen Rechtsextremismus und gaben damit ihrer Sorge um den Erhalt der bundesdeutschen Demokratie Ausdruck. Am selben Abend warfen mindestens fünf Männer deutschen Phänotyps - mit schwarzen Jacken und kurzgeschorenen Haaren – Steine in die Fenster des politisch links stehenden Autonomen Zentrums (AZ) in Salzwedel, traten dort Türen ein und attackierten Menschen, die sich in dem Gebäude aufhielten, mit Flaschen.