Das Seniorenzentrum Vita baut in Salzwedel für rund drei Millionen Euro um. Das ist eine vorausschauende Investition, die noch dazu solide finanziert ist.

Salzwedel - Von extrem gestiegenen Baukosten, leeren Kassen und einer schwachen wirtschaftlichen Lage ist aktuell täglich zu hören. Da macht das Seniorenzentrum Vita eine erfreuliche Ausnahme. Rund drei Millionen Euro nimmt es in die Hand und erweitert damit die Räumlichkeiten seiner Häuser in der Stadt.