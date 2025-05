Die flächendeckende Vergiftung der Natur mit dem Umweltgift PFAS, die auch im Altmarkkreis feststellbar ist, wird in ihrem ganzen Ausmaß erst in jüngerer Zeit öffentlich bekannt. Politik und Behörden hätten früher handeln müssen.

vs

Eigentlich sollte die Chemikalienverordnung der EU Menschen und die Umwelt vor schädlichen Auswirkungen gefährlicher Stoffe schützen. Dennoch konnten die PFAS in einer sehr breiten Anwendungspalette an den Markt gelangen und sich in der gesamten Biosphäre verbreiten. Die gesundheitlichen, ökologischen und finanziellen Kosten, die durch diese giftige Ewigkeitschemikalie entstehen, sind gigantisch.