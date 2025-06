In Rogätz gibt es jetzt eine ADAC-Station für Radfahrer. Hier können aber auch Kinderwagen oder Skateboards repariert werden. Was sonst noch möglich ist.

Neuer Radservice in Rogätz

Elberadweg in der Börde

Rogätz - Eine leuchtendgelbe Stahlsäule steht jetzt im Park am Katerberg in Rogätz, gleich neben dem Elberadweg. Der ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt hat hier offiziell eine Servicestation für Radfahrer übergeben. Das kann hier alles repariert werden.

Hier sind kleinere Reparaturen auch an Kinderwagen, Skateboard und Rollstuhl möglich. Verschiedene Werkzeuge sind vorhanden. Gleich daneben gibt es eine Sitzgelegenheit.

Im Schatten der großen Friedenseiche von Rogätz stehen seit kurzem zwei Parkbänke, ein Tisch und eine schmale, 1,50 Meter hohe gelbe Säule. Ab sofort können Radfahrer an dieser Stelle verschnaufen und bei einer Panne sich selbst mit „ordentlichem“ Werkzeug behelfen, mit Multi-Tool, Fußluftpumpe inklusive Manometer, mit Reifenheber, Kreuzschraubendreher und mehr.

Service am Elberadweg

Oder – wenn das alles nicht reicht – den ADAC herbeirufen. Ein wertvolles Angebot für Radler am viel befahrenen Elberadweg, ein besonderer Service in Rogätz – und außerdem ein Alleinstellungsmerkmal in der Region.

Insgesamt vier solcher Radservice-Stationen betreibt der ADAC in Sachsen-Anhalt, rund 150 sind es in ganz Deutschland. Rogätz musste also schon einiges zu bieten haben, um als Standort auserwählt zu werden.

ADAC-Pannenhilfe für Fahrräder

„Das Fahrrad wird als Verkehrsmittel immer beliebter – egal ob in der Freizeit oder für den Weg zur Arbeit“, sagte Irene Mihlan, Vorständin für Touristik im ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt bei der Übergabe. „Als Alltagshelfer ist es unser größtes Anliegen, Menschen in Bewegung zu bringen und zu halten, sowohl mit dem Auto als auch mit dem Rad.“

Darum gehöre die Fahrrad-Pannenhilfe seit dem Jahr 2022 zum Leistungsportfolio der ADAC-Mitgliedschaft. „Mit den Reparatursäulen wollen wir unseren Mitgliedern unterwegs Sicherheit geben und zeigen, dass der ADAC auch bei kleinen Pannen immer für sie da ist.“

Projekt mit der Gemeinde umgesetzt

Bürgermeister Wolfgang Großmann zeigte sich erfreut, dass das gemeinsam mit der Gemeinde geplante und auf öffentlichem Grund umgesetzte Vorhaben ab sofort nutzbar ist. Die Mitarbeiter des Bauhofes haben beim Aufbau mitgeholfen.

Bei der offiziellen Eröffnung dabei waren neben Irene Mihlan vom ADAC auch Vertreterinnen des Magdeburger Tourismusverbandes Elbe-Börde.Heide, Koordinierungsstelle Elberadweg Mitte.