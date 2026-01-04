Raketen gehören für viele zum Jahreswechsel. Doch tagelanger Lärm, brennende Autos und attackierte Helfer haben mit Feiern nichts zu tun. Vernunft könnte Verbote überflüssig machen.

Salzwedel - Feuerwerk gehört zu Silvester. Den Brauch, zu Festen Pyrotechnik abzufeuern, gibt es bereits seit Jahrhunderten. Vielen Menschen bereitet es Freude, selbst Raketen in den Himmel zu schicken. Dafür gibt es inzwischen Möglichkeiten, die weitgehend sicher sind.