Die Stadt Salzwedel kontrolliert die Geschwindigkeit. Das ist okay. Nur das W0 und das WANN hinterlässt irgendwie einen faden Beigeschmack.

Selbstverständlich muss es Blitzer geben. Das ist nicht der Punkt. Notorische Raser lernen wohl tatsächlich nur auf diese Art - und auch manch braver Autofahrer wird mit Blick auf mögliche Kontrollen deutlich aufmerksamer. WO diese Blitzer stehen, erschließt sich dem Laien oft weniger ...