Weltmeister, Europameister, Stars wie Franz Wagner in der NBA: Basketball erlebt einen Boom in Deutschland. Das spüren auch die Genthin Grizzlies. Der junge Verein verzeichnet einen große Zuspruch an Kindern und Jugendlichen. Und stößt an seine Grenzen.

Mit der M10 der Genthin Grizzlies hat Trainer Oscar Fuglsang (rechts) am Weihnachtsturnier vom USC Magdeburg teilgenommen. Der junge Verein erlebt einen großen Zuspruch.

Genthin - Durch die Erfolge der deutschen Nationalmannschaft und der Tatsache, dass Stars wie Franz Wagner in der NBA mitmischen, erlebt Basketball einen Boom. Das gilt auch für die Genthin Grizzlies.

Angetreten vor etwa einem Jahr, die Stadt auf der Basketball-Landkarte vertreten, verzeichnet der noch junge Verein um Gründer und Trainer Oscar Fuglsang einen großen Zuspruch. „Die Nachfrage ist groß. Die Kinder und Jugendlichen kommen nicht nur aus Genthin, sondern auch Orten wie Jerichow und Mützel zu uns.“

Genthin Grizzlies: Junger Verein profitiert vom Basketball-Hype in Deutschland

Dabei muss man konstatieren, dass der Verein Genthin Basketball, der als Genthin Grizzlies aufläuft, zur rechten Zeit ins Leben gerufen worden sind. Basketball ist in Burg und Stendal zwar seit längerem ein Thema.

Der frühere U-Nationalspieler Dänemarks und einst Teilnehmer an der B-Europameisterschaft möchte den Sport auch in Genthin etablieren und trifft damit offensichtlich einen Nerv. Die Gruppen von der U4 bis zur M12 sind gut gefüllt.

Letzte Besprechung vor dem Tipp-Off: Oscar Fuglsang trainiert die Nachwuchsmannschaft der Genthin Grizzlies im Altersbereich M10. Sie nahm nun an einem Weihnachtsturnier in Magdeburg teil.

Durch den Erfolg des DBB-Teams mit Spielern wie Dennis Schröder und Franz Wagner ist der Sport sehr angesagt. „Neben der Bewegung, die vielen Kindern heutzutage leider etwas abhanden kommt, geht es auch um soziale Kompetenzen wie Kontakte knüpfen, die sie sich automatisch aneignen“, so der 33-Jährige, der als Lehrer tätig ist.

Motorische Fähigkeiten wie Koordination aufbauen, Selbstbewusstsein stärken, Teil eines Teams zu sein, konzentriert üben und auch mal Misserfolge erleben und verarbeiten, sind weitere Komponenten. „Und ganz wichtig: Spaß haben!“, nennt Fuglsang die wichtigste, auf die es etwa beim Training in der Halle vom Bismarck Gymnasium ankommt.

Sascha Pöllnitz vom USC Magdeburg gratuliert den Jungs der M10 der Genthin Grizzlies zu einer tollen Leistung beim Weihnachtsturnier in Magdeburg.

Das ist auch das, was er den Jungs mit auf den Weg gegeben hat, die das blaue Trikot mit dem Bären im Vereinswappen bei einem Weihnachtsturnier in Magdeburg vertreten haben.

Mit Erfolg - nach drei Vorrundenspielen stand die M10 ungeschlagen im Finale, das dann mit gerademal einem Punkt verloren ging. Da war der Trainer als Pädagoge gefragt: „Der zweite Platz und die Art und Weise, wie die Jungs gespielt haben, sind eine super Leistung.“

Die Genthin Grizzlies haben bei einem Weihnachtsturnier in Magdeburg kurz vor den Festtagen den zweiten Platz belegt.

Der Spaß und die Begeisterung haben sich herumgesprochen. Ohne groß Werbung für sich zu betreiben und nur mit einer Internetseite präsent zu sein, wächst die Zahl der Aktiven stetig. Daher soll nun eine U14-Gruppe an den Trainingsstart gehen.

„Mit Blick auf das Interesse ist das kein Problem“, sagt Oscar Fuglsang. Sorgen bereitet eher der Umstand, dass in der Stadt keine Halle zur Verfügung steht, in der sich ein für Spiele dieser Altersklasse geeignetes Basketballfeld befindet.

Das Thema ist dem Sozialausschuss bereits vorgestellt worden. Und auch mit der Stadtverwaltung soll ein Gespräch geben. „Wir verspüren sehr viel Unterstützung und sind guter Dinge, dass wir eine Lösung finden“, gibt sich Fuglsang optimistisch.