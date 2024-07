Unternehmen verweist weiter auf Interesse, lässt sich aber keine Informationen entlocken. Vorläufiger Bebauungsplan zum „Verbrauchermarkt an der Wittinger Straße“ liegt vor.

Dass ein Netto-Markt in Diesdorf entsteht, wird immer wahrscheinlicher. Das Unternehmen sei weiter an dem Standort interessiert, heißt es aus der Zentrale des Unternehmens.

Diesdorf. - Ein Lebensmittelmarkt mit etwa 1.130 Quadratmeter Verkaufsfläche soll zwischen Wittinger- und Bahnhofstraße in Diesdorf entstehen. So ist es im vorzeitigen Bebauungsplan „Verbrauchermarkt Wittinger Straße“ nachzulesen, dem der Gemeinderat während seiner jüngsten Sitzung einstimmig zugestimmt hat. Damit scheint der Neubau, über den seit drei Jahren hinter vorgehaltener Hand in Diesdorf gesprochen wird, langsam konkrete Züge anzunehmen.