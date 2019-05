Ein 21-Jähriger flüchtete in Salzwedel mit einem Audi vor einer Verkehrskontrolle. Symbolbild: Martin Rieß

Eine filmreife Flucht vor der Polizei führte von Salzwedel nach Lüchow. Dort baute ein 21-Jähriger einen Unfall.

Salzwedel/Lüchow l Wie im Krimi: Ein Audi A 4 weckte am Montag gegen 2.15 Uhr das Interesse der Polizei, weil er mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Ernst-Thälmann-Straße in Salzwedel unterwegs waren. Die Ordnungshüter wollten den Fahrer kontrollieren, doch deren Haltezeichen ignorierte der Mann am Steuer.

Stattdessen flüchtete der Mann. Er fuhr über die Bundesstraße 248 in Richtung Niedersachsen, raste über Lüchow, Seerau, Zadrau, Groß Heide, Weitsche, Rehbeck zurück nach Lüchow. Zwischenzeitlich übernahmen niedersächsische Polizei die Verfolgung des Flüchtigen, der innerorts teilweise mit Tempo 100 und außerorts mit Tempo 180 raste. Der Ausreißversuch nahm auf der Straße An der Tränke in Lüchow ein Ende: Das Auto kam aufgrund der Geschwindigkeit von der Straße ab, durchbrach einen Zaun und blieb auf einem Betriebsgelände stehen. Hier ergab sich der Fahrer, ein 21-jähriger Klötzer, der keine Fahrerlaubnis besitzt und das Auto einem Bekannten gestohlen hatte.