Erkältungswelle Kranke Kinder - Fieber, Husten, Schnupfen und ohne Behandlung weggeschickt

Wer zum Kinderarzt im Norden Sachsen-Anhalts will, braucht viel Geduld. Eltern, die mit ihren Kindern weggeschickt werden, suchen teils in Niedersachsen Hilfe. Die Kindermedizin ist am Limit.