Ein stark in der Kritik stehendes Schulgebäude in Salzwedel soll durch neue Raummodule ersetzt werden.

Kreis will maroden Container an Lessing-Ganztagsschule ersetzen

Salzwedel/ME. - Der Kreis will den alten Schulcontainer auf dem Gelände der Lessing-Ganztagsschule in Salzwedel durch einen Neubau in Modulbauweise ersetzen. Das Gebäude hatte aufgrund der unhaltbaren Zustände für Unmut unter den Eltern gesorgt, deren Kinder in den Räumen unterrichtet werden. Einst als Übergangslösung gedacht, wird es inzwischen seit 30 Jahren dauerhaft genutzt.