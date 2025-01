Von Venezuela über Barcelona und Leipzig nach Salzwedel: Künstlerin Maribel Mas eröffnet ein Atelier in der Burgstraße in Salzwedel . Kultur beginnt, die Innenstadt zu beleben.

Salzwedel - Die venezolanische Künstlerin Maribel Mas (57) hat sich im Dezember in Salzwedel niedergelassen, genauer gesagt in der Burgstraße 27, wo die Stadt noch bis zum 3. Advent einen Popup-Store betrieb. Nach Stationen in Barcelona und Leipzig bringt sie nun ihre Expertise in Lithografie und Zeichnung in die Region.