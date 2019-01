Musik, Kabarett, Theater und Comedy stehen im Mittelpunkt des Programms bis Ende März im Salzwedeler Kulturhaus.

Salzwedel l Den Auftakt macht am Freitag, 25. Januar, um 19.30 Uhr, die letzte „Damals“-Tour mit den Bands The Trems (Ex-Tremeloes), der Glitterband und The Easybeats uk. Sie präsentieren unter anderem die Ohrwürmer My little lady, Even the bad times are good, Let`s get together again, Angel Face oder Friday on my mind.

Wer kennt sie nicht, die Geschichte des kleinen Mogli und seine unglaublichen Abenteuer im indischen Dschungel. Im Musical „Das Dschungelbuch“ lebt das Rudygard-Kiplings-Stück am Sonnabend, 16. Februar, um 15 Uhr in einer Version des Theaters Lichtermeer im Kulturhaus wieder auf. Ein Spaß für die ganze Familie.

Nicht weniger amüsant dürfte die Aufführung des Musicals „Cabaret“ des Theaters der Altmark werden. Den musikalischen Part am Donnerstag, 21. Februar, um 19.30 Uhr übernimmt die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck. Berühmte Melodien, mitreißende Musik, Glamour, eine berührende Liebesgeschichte und nicht zuletzt eine hochaktuelle Botschaft kennzeichnen das Musical, das immer wieder für volle Säle sorgt.

Gleich zweimal sorgen Andrea Kulka und Herr Lehmann mit „Wie halte ich mir einen Mann“ am Mittwoch und Donnerstag (6./7. März) für Unterhaltung. Ratgeber zur artgerechten Haltung von Hamstern und Bulldoggen gibt es reichlich. Auch zur Erziehung, Fütterung und Käfiggröße. Tipps zur Haltung eines Mannes sind jedoch Mangelwa- re und so wird Mann unwissend von Frau bemängelt und gegängelt, bis es für den Mann kein Halten mehr gibt und Frau über Mannes Flucht flucht! Unterhaltsames Kabarett also passend zum Frauentag.

Zwar ist der Leseonkel der Nation, Jürgen von der Lippe, wieder in Salzwedel, doch sein Auftritt mit seinem Programm „Nudeln im Wind“ ist bereits ausverkauft.

Dafür gibt es aber noch Karten für „Forever Queen“ am Donnerstag, 21. März, 19.30 Uhr. Vier italienische Künstler bieten zwei Stunden lang eine Hommage an den Ausnahmekünstler Freddie Mercury und rocken mit unvergesslichen Kulttiteln wie „Radio Gaga“, I Want It All“, „We Are The Champions“, „Somebody To Love“ oder „We Will Rock You“ – nicht zu vergessen „Barcelona“ im Duett mit der stimmgewaltigen Sopranistin Simone Fortuna.

Der „Tod eines Handlungsreisenden“ mit dem Theater der Altmark am Mittwoch, 27. März, 19.30 Uhr, ist die Geschichte eines Identitätsverlustes: Loman wird zum Opfer des bedingungslosen amerikanischen Traums von Erfolg und finanziellem Wohlstand. Arthur Millers Tragödie des kleinen Mannes spiegelt Träume und Wünsche nach Anerkennung, Glück und Erfolg.

Einen Tag später, 28. März, konfrontiert der vielfach preisgekrönte Stand-up-Comedian Ingmar Stadelmann von 19.30 Uhr an, geboren 1980 in Salzwedel, sein Publikum mit seinem dritten Programm und einer virtuosen Komposition widersinniger Meinungen. Zum Spaß. Und weil er es kann. Fressefreiheit halt!