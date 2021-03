Für den Salzwedeler, der einem Mädchen Geld für Nacktfotos geboten haben soll, wurde ein Urteil gesprochen.

Salzwedel/Stendal l „Ich wollte den Vorwurf bestätigen“, begann der Angeklagte seine Anfangsrede – und schlug damit andere Töne an als noch am ersten Verhandlungstag. Am Landgericht Stendal wurde am 1. März eine Verhandlung wegen Kindesmissbrauchs beendet, und endete trotz Geständnis des Angeklagten mit einem Freispruch.



Zur Erinnerung: Dem 60-jährigen Salzwedeler wurde vorgeworfen, im Mai des vergangenen Jahres einem minderjährigen Mädchen zehn Euro angeboten zu haben, wofür er im Gegenzug Nacktfotos von ihr schießen wollte. Am ersten Prozesstag gab er noch an, dass es so einen Vorschlag tatsächlich gegeben habe. Diesen soll allerdings das Mädchen unterbreitet haben.



Nun schrieb er die Tat allein sich selbst zu. Es sei ein spontaner Einfall gewesen, sagte er, als er das Mädchen – das er von Geburt an kenne – vor einem Geschäft sah. Vor diesem hatte sie Blumen verkauft, um ihr eigenes Taschengeld aufzubessern. „Da kam mir die Idee, weil sie gesagt hatte, dass sie Geld braucht, dass ich den Vorschlag mache“, gab der Angeklagte an.



Kein Plan bei Zustimmung

Das Mädchen habe abgelehnt und er kurz überlegt, ihr mehr als zehn Euro zu bieten. „Was soll der Mist“, habe er sich dann gedacht, und die Sache ruhen lassen. „Ich weiß auch nicht, wie ich dazu gekommen bin“, schätzte er selbst ein.



„Vielleicht moralische Verwahrlosung“, lautete die Vermutung von Richter Ulrich Galler: „Es gibt keinen anderen Grund.“



Er habe auch gar keinen Plan gehabt, hätte das Mädchen eingewilligt, sagte der Angeklagte auf Gallers Nachfrage. Er glaube aber, dass er die Fotos auch dann nicht angefertigt hätte, sondern sich vorher umentschieden: „Dazu gekommen wäre es, also meines Erachtens nach, nicht.“



Vor dem Geständnis merkte der Verteidiger des Angeklagten an, dass die Zeugenaussage der Geschädigten damit eventuell unnötig wird. Dennoch wurde die zum Tatzeitpunkt Elfjährige wie geplant in den Gerichtssaal gerufen – für eine Befragung zur Ergänzung ihrer aufgenommenen Zeugenaussage, die am ersten Verhandlungstag abgespielt wurde.



Ihre Schilderung der Ereignisse entsprach größtenteils der des Angeklagten. Allerdings widersprachen sich die beiden Aussagen darin, ob er bei dem Angebot auch einen Ort nannte, an dem die Fotos gemacht werden sollten. Ihr zufolge tat er dies, ihm zufolge nicht. Dieses Detail würde später bei den Plädoyers noch eine Rolle spielen.



Ebenfalls ins Gewicht fiel dabei das Strafregister des Angeklagten. Denn 2013 wurde er in Salzwedel wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger angeklagt – in sechs Fällen an Kindern, und in zwei Fällen an Jugendlichen. Dafür wurde er zu einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt, auf drei Jahre zur Bewährung ausgelegt, während der er sich nicht noch mal strafbar machte.



Die Staatsanwältin sah hier erwiesen, dass es sich um einen fehlgeschlagenen Versuch des Kindesmissbrauchs handelte, erklärte sie in ihrem Plädoyer. Ihrer Einschätzung nach plante der Angeklagte, sein Vorhaben sofort umzusetzen, und erfüllte damit einen Strafbestand, der mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis fünf Jahren geahndet wird. Dass er die Tat einräumte, spreche für ihn, seine Vorstrafe dagegen nicht.



Sie beantragte eine sechsmonatige Haft, für drei Jahre zur Bewährung ausgelegt, da eine Wiederholung solch einer Tat nicht zu erwarten sei. Außerdem sollte der Angeklagte 500 Euro Schmerzensgeld an die Geschädigte zahlen.



Sein Verteidiger sah in der Tat allerdings keinen gescheiterten Versuch, sondern einen Rücktritt. Das Strafgesetzbuch schreibt hierzu unter §24, dass Versuche unbestraft bleiben, wenn die Verantwortlichen zum Beispiel die Tat freiwillig aufgeben oder ihre Durchführung verhindern. Sein Plädoyer lautete daher Freispruch. Der Angeklagte äußerte sich ab diesem Zeitpunkt nicht mehr.



Der Argumentation des Verteidigers schloss sich Richter Galler in seinem Urteil schließlich an. Er sprach den Angeklagten frei, die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse. Wie Galler erklärte, handelte es sich hier lediglich um Vorbereitungshandlungen, die rechtlich gesehen noch nicht strafbar sind. Es habe ein wesentlicher Zwischenschritt gefehlt, nämlich der, dass sich beide Beteiligten auch dazu entschließen, die Tat durchzuführen.



Dass es letzten Endes nicht zum Nackt-Fotoshooting, schrieb er allerdings nicht dem Angeklagten zu: „Dass sie nicht bestraft wurden, liegt einzig und allein daran, dass (die Gechädigte) sich richtig verhalten hat“, mahnte er den Angeklagten. Seinem Urteil, dass hier kein Gesetzesverstoß besteht, setzte Galler entgegen: „Moralisch ist das absolut unterste Stufe.“