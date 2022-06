Landhof Neulingen: Gartenprofi gibt Tipps zum Obstbaumschnitt

Christian Schwander (Dritter von links) führte den Workshopteilnehmern in der Praxis vor, wo am besten ein Obstbaumschnitt angesetzt werden kann.

Neulingen - „Es geht auch einfacher“ ist das Credo von Christian Schwander, staatlich geprüfter Techniker für Garten- und Landschaftsbau. Er ist regelmäßig Gast auf dem Landhof Neulingen, hat die Bäume und Sträucher dort im Blick und gibt Interessenten Nachhilfe zum Gärtnern.

Workshopteilnehmer, die bei ihm etwas über den Verschnitt an Obstbäumen und -sträuchern lernen, können von seinem Wissen profitieren. Denn in der Praxis sei so manche hochkarätige und ausgetüftelte Theorie nur zum Teil anwendbar, meint er. Wer es aber genauer und tiefgründiger wissen und in die fachliche Materie tiefer eindringen wolle, der müsse Zusatzseminare besuchen. „Die dauern dann aber länger“, betonte er.

In der Mitte nichts abhacken

Ihm komme es darauf an, dass auch der Laie im Garten tätig sein könne. „Haben Sie keine Angst, Überschüssiges und Trockenes, also Altes, wegzuschneiden“, riet er darum. Wichtig dabei sei es, die Statik des Gehölzes gut im Blick zu haben. Also dürfe niemals in der Mitte etwas abgehackt, sondern entweder ganz abgeschnitten oder abgeleitet werden. An den Seiten stark Überhängendes gehöre weggeschnitten. Wichtig sei, dass der Baum nicht in der Mitte auseinanderbreche.

Nur im zeitigen Frühjahr schneiden

Er gab Tipps, wann beschnitten werden solle, nämlich im zeitigen Frühjahr, und wie. Wichtig: „Je stärker eine Pflanze geschnitten wird, desto stärker wird sie im folgenden Frühjahr wieder austreiben. Somit wird durch den regelmäßigen Schnitt ein ebenso regelmäßiger Neuaustrieb angeregt“, heißt es in seiner Handreichung. Damit werde ein dauerhaftes Gleichgewicht zwischen jungem, kräftigem gesundem und älterem blüh- und fruchttragendem Holz hergestellt. Das Holz, das im ersten Jahr beschnitten werde, treibe im darauffolgenden Jahr aus, blühe und trage erst im dritten Früchte, so der Profi.