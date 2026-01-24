Der Landrat des Altmarkkreises Salzwedel will Journalisten untersagen, mit Lehrern, Schülern oder anderen Personen über den Zustand der Schulen oder anderer kreiseigener Gebäude zu sprechen.

Salzwedel. - Ob er tatsächlich untersagt habe, dass Kreistagsmitglieder und andere Politiker die Schulen des Kreises betreten und sich dort über mögliche Missstände informieren, wollte Lutz Franke (CDU/FDP) in der Sitzung des Kreis-Bildungsausschusses von Salzwedels Landrat Steve Kanitz wissen.