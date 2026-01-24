Journalismus Landrat will Pressefreiheit aushebeln
Der Landrat des Altmarkkreises Salzwedel will Journalisten untersagen, mit Lehrern, Schülern oder anderen Personen über den Zustand der Schulen oder anderer kreiseigener Gebäude zu sprechen.
24.01.2026, 07:00
Salzwedel. - Ob er tatsächlich untersagt habe, dass Kreistagsmitglieder und andere Politiker die Schulen des Kreises betreten und sich dort über mögliche Missstände informieren, wollte Lutz Franke (CDU/FDP) in der Sitzung des Kreis-Bildungsausschusses von Salzwedels Landrat Steve Kanitz wissen.