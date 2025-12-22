Mit einem Küchenmesser überfallen zwei Täter am Wochenende die Fauna Apotheke in Oebisfelde. Anwohner sind entsetzt. Die Reaktionen in den Sozialen Medien zeigen aber ein weiteres Problem.

Die überfallene Fauna Apotheke befindet sich auf dem Gelände des Edeka Marktes in Oebisfelde.

Oebisfelde. - Ein Raubüberfall auf die Fauna Apotheke in Oebisfelde hat am Sonnabend für große Aufregung gesorgt. Die Apotheke befindet sich direkt neben dem Edeka-Markt. Dementsprechend gut besucht war das Gelände. Denn die Tat geschah während der Haupteinkaufszeit und damit zu einer Zeit, in der viele Menschen ihre Wochenendeinkäufe erledigten.