Überfall und ein Schuss in Oebisfelde Schock und Überraschung! Zwei bewaffnete Täter überfallen die Fauna Apotheke
Mit einem Küchenmesser überfallen zwei Täter am Wochenende die Fauna Apotheke in Oebisfelde. Anwohner sind entsetzt. Die Reaktionen in den Sozialen Medien zeigen aber ein weiteres Problem.
Aktualisiert: 22.12.2025, 13:13
Oebisfelde. - Ein Raubüberfall auf die Fauna Apotheke in Oebisfelde hat am Sonnabend für große Aufregung gesorgt. Die Apotheke befindet sich direkt neben dem Edeka-Markt. Dementsprechend gut besucht war das Gelände. Denn die Tat geschah während der Haupteinkaufszeit und damit zu einer Zeit, in der viele Menschen ihre Wochenendeinkäufe erledigten.