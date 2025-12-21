Festliche Spezialitäten Festtagsessen: Mit Ente „to go“ und griechischen Festmenüs entspannt durch die Weihnachtszeit
Das perfekte Weihnachtsessen ohne Stress und Hektik: Genießer müssen an den Feiertagen nicht selbst am Herd stehen. Welche festlichen Menüs sowohl das griechische Restaurant „Herkules“ in Erxleben als auch das „Landhaus Aleppo im Grieps“ in Calvörde anbieten – zum Genießen vor Ort oder bequem zum Mitnehmen.
Aktualisiert: 21.12.2025, 14:31
Calvörde/Erxleben - Mark Marku hat das griechische Restaurant „Herkules“ vor über einem Jahr an der Parkstraße in Erxleben übernommen. Mit Gyros, gegrilltem Lammfilet und vielen weiteren griechischen Spezialitäten möchte der 33-jährige Unternehmer seinen Gästen nicht nur im Alltag, sondern besonders zu Weihnachten ein außergewöhnliches kulinarisches Erlebnis bieten.