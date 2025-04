Salzwedel. - Über teilweise extrem lautes Kläffen mancher Hunde, die in dem Hundeauslauf hinter dem Kulturhaus regelmäßig herumtollen, beklagte sich unlängst ein Leser der Volksstimme (Name ist der Redaktion bekannt). „Manche Hundehalter scheinen terroristisch veranlagt zu sein“, so der Leser, der dort in der Nähe einen Garten hat. Die betroffenen Nachbarn hätten bereits das Gespräch mit den Haltern der auffälligen Hunde gesucht, jedoch ohne Erfolg.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.