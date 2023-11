Besondere Situationen erfordern besondere Lösungen. Der Lehrermangel ist eine solche Situation. In Brunau und Fleetmark wird ihm mithilfe des Pfarrers begegnet.

Lehrermangel: Pfarrer gibt an zwei Grundschulen im Altmarkkreis Musikunterricht

Einmalig in Sachsen-Anhalt

Brunau/Fleetmark - Er liebt, was er macht. Das ist Dietrich Eichenberg in jeder Sekunde seines Musikunterrichtes anzumerken. Den gibt er regelmäßig in der Brunauer Grundschule. Dabei ist der 36-Jährige im Hauptberuf Pfarrer.