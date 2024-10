Eine neue Satzung hat der Gemeinderat Kuhfelde im Altmarkkreis Salzwedel beschlossen. Damit müssen Halter von gefährlichen Hunden tief in die Tasche greifen.

Für Listenhunde muss in Kuhfelde deutlich mehr Hundesteuer gezahlt werden, egal ob sie auffällig waren oder nicht. 300 statt wie üblich 15 Euro fallen jährlich an.

Kuhfelde. - Für die meisten Vierbeiner in der Gemeinde Kuhfelde bleibt die Steuer unverändert: 15 Euro pro Jahr für den ersten, 30 Euro für den zweiten und 60 Euro für den dritten und jeden weiteren Hund. Diese Sätze gelten seit 2020 und bleiben in der neuen Satzung, die der Gemeinderat am Dienstagabend im Dorfgemeinschaftshaus Leetze beschlossen hat, unverändert. Doch für Listenhunde und bissige Vierbeiner wird es jetzt richtig teuer. Das sind die Kosten.