Mach’s gut, alter Freund: Der Salzwedeler Weihnachtsbaum ist Geschichte

Salzwedel - Irgendwie habe ich mich an ihn gewöhnt. Beim Spaziergang, beim Blick aus dem Redaktionsfenster: Mein Freund, der Baum, war immer da. Dem Wind hat er getrotzt, dem Regen und der Kälte. Selbst einen Anschlag hat er überlebt.

In der Vorweihnachtszeit hat er die Salzwedeler aufs Fest eingestimmt und dem Weihnachtsmann einen soliden Standort geboten. Und war es noch so dunkel: Sein Licht hat den Rathausturmplatz erhellt. Und nun? Mein Freund, der Baum, ist tot. 8.22 Uhr ist es am Dienstag (18. Januar) geschehen. Gegen die Kettensäge war er chancenlos. Und die Henker wussten, was sie taten. 20 Minuten hat es gedauert, da wurden die letzten kläglichen Reste zusammengefegt und die Spuren der grausamen Tat beseitigt. Es wird wohl auf eine Feuerbestattung hinauslaufen.

Mach’s gut, alter Freund.