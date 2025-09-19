Der Altmarkkreis sieht keine Rechtsgrundlage dafür, den Einsatz von Mährobotern in der Dunkelheit zum Schutz von Igeln zu verbieten. Der Nachbarlandkreis hingegen will nun handeln.

Igelbabys in einer Auffangstation in Wustrow (Wendland). Immer mehr von ihnen werden zu Waisen.

Altmarkkreis. - Mähroboter sind in den Gärten des Altmarkkreises Salzwedel immer häufiger zu sehen. Kein Wunder – befreien sie doch die Eigenheimbesitzer von der lästigen und wiederkehrenden Pflicht des Rasenmähens in den Sommermonaten. Ganz ohne eigenen Zeitaufwand bleibt der Rasen stets kurz und gepflegt. Nicht allen Besitzern bewusst ist dabei die Gefahr, die diese Geräte für die nachtaktiven Igel darstellen.