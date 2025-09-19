weather wolkig
  4. Outdoor-Blogger aus Braunschweig: Mit Instagram-Fotos Geld verdienen: Influencer-Paar postet Geheimtipps für Reisen in den Harz

Outdoor-Blogger aus Braunschweig Mit Instagram-Fotos Geld verdienen: Influencer-Paar postet Geheimtipps für Reisen in den Harz

Die jungen Influencer Anna Jesse und Mario Frigge aus Braunschweig haben keine normalen Jobs. Sie bewerben auf Instagram für rund 80.000 Follower die Region und weitere Reiseziele. Warum sie den Harz für sich entdeckten und wie sie auf sozialen Medien und mit Kreativprojekten ihren Lebensunterhalt verdienen.

Von Elisabeth Köhli 19.09.2025, 15:15
Die Reise-Influencer Anna Jesse und Mario Frigge wandern bei ihren Trips gerne durch den Harz, wie hier auf der Wolfswarte und posten davon hochkarätige Bilder.
Landkreis Harz. - Influencer zu werden ist heutzutage der Traum vieler junger Menschen. Doch das gelingt den Wenigsten. Ein Paar aus Hildesheim schaffte es und verdient seinen Lebensunterhalt mit seiner Präsenz in den sozialen Medien sowie Foto- und Videografieprojekten.