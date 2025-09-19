Outdoor-Blogger aus Braunschweig Mit Instagram-Fotos Geld verdienen: Influencer-Paar postet Geheimtipps für Reisen in den Harz

Die jungen Influencer Anna Jesse und Mario Frigge aus Braunschweig haben keine normalen Jobs. Sie bewerben auf Instagram für rund 80.000 Follower die Region und weitere Reiseziele. Warum sie den Harz für sich entdeckten und wie sie auf sozialen Medien und mit Kreativprojekten ihren Lebensunterhalt verdienen.