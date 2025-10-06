Redakteure der Volksstimme haben sich den Oscar-verdächtigen, in der Altmark gedrehten Film „In die Sonne schauen“ angesehn. Gesine Biermann hatte etliche Szenen danach noch lange im Kopf.

Meinung zu „In die Sonne schauen“: Nicht allein ansehen!

Salzwedel - Eine Frau läuft minutenlang durch ein Bauernhaus, öffnet Türen, bleibt stehen, guckt ... Während der ersten Szene dachte ich noch über ein Schläfchen im Kinosessel nach. Nach der Schlussszene war ich komplett wach, aufgewühlt und beeindruckt.