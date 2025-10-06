weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Salzwedel
    4. >

  4. Der Film aus der Altmark: Meinung zu „In die Sonne schauen“: Nicht allein ansehen!

Eil
Tragischer Unfall bei Übung der Bundeswehr: Soldatin verliert ein Bein
Tragischer Unfall bei Übung der Bundeswehr: Soldatin verliert ein Bein

Der Film aus der Altmark Meinung zu „In die Sonne schauen“: Nicht allein ansehen!

Redakteure der Volksstimme haben sich den Oscar-verdächtigen, in der Altmark gedrehten Film „In die Sonne schauen“ angesehn. Gesine Biermann hatte etliche Szenen danach noch lange im Kopf.

06.10.2025, 16:45
Gesine Biermann ist Lokalleiterin bei der Volksstimme.
Gesine Biermann ist Lokalleiterin bei der Volksstimme. Foto: David Behrendt

Salzwedel - Eine Frau läuft minutenlang durch ein Bauernhaus, öffnet Türen, bleibt stehen, guckt ... Während der ersten Szene dachte ich noch über ein Schläfchen im Kinosessel nach. Nach der Schlussszene war ich komplett wach, aufgewühlt und beeindruckt.