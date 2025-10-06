Tag der offenen Tür Jugendklub in Jerichow bringt Generationen zusammen
Zu einem Tag der Begegnung wurde der Tag der offenen Tür im Jugendklub in Jerichow.
Jerichow - Unter der Leitung von Kati Michel hatten Mädchen und Jungen, die hier regelmäßig Stunden ihrer Freizeit verbringen, nicht nur die gemeinsame Zeit an einem Freitagnachmittag vorbereitet.
Foto: Jugendklub
Sie hatten unter anderem gemeinsam mit Senioren gekocht. „Es war eine sehr gelungene Veranstaltung“, freut sich Kati Michel über die etwa 70 Besucher.
Foto: Jugendklub
Die Kameraden der Ortswehr waren mit drei Fahrzeugen, Drehleiter und Drohne vor Ort. Die Polizei hatte einen Parcours mit Alkoholbrille aufgebaut.
Foto: Jugendklub
Tolle Teamspiele auch mit den Senioren am Tisch sorgten für gemeinsame Erlebnisse.