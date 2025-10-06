Zu einem Tag der Begegnung wurde der Tag der offenen Tür im Jugendklub in Jerichow.

Auch die Feuerwehr war am Jugendklub dabei.

Jerichow - Unter der Leitung von Kati Michel hatten Mädchen und Jungen, die hier regelmäßig Stunden ihrer Freizeit verbringen, nicht nur die gemeinsame Zeit an einem Freitagnachmittag vorbereitet.

Für die Kinder und Jugendlichen waren Spiele vorbereitet. Foto: Jugendklub

Sie hatten unter anderem gemeinsam mit Senioren gekocht. „Es war eine sehr gelungene Veranstaltung“, freut sich Kati Michel über die etwa 70 Besucher.

Am großen Tisch schmeckte es allen. Foto: Jugendklub

Die Kameraden der Ortswehr waren mit drei Fahrzeugen, Drehleiter und Drohne vor Ort. Die Polizei hatte einen Parcours mit Alkoholbrille aufgebaut.

Die Senioren hatten ihren Spaß. Foto: Jugendklub

Tolle Teamspiele auch mit den Senioren am Tisch sorgten für gemeinsame Erlebnisse.