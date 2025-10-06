In einem Klötzer Wohngebäude an der Hagenstraße kam es am Montag zu dramatischen Szenen. Eine Person verstarb nach Polizeiinformationen im Haus.

Vor einem Mehrfamilienhaus an der Hagenstraße in Klötze gab es nach einem Todesfall einen mehrstündigen Polizei-Einsatz

Klötze - Einen mehrstündigen Polizeieinsatz hat es am Montag in einem Mehrfamilienhaus (ehemalige Poliklinik) an der Klötzer Hagenstraße gegeben. Ab 11.45 Uhr sicherten zwei Polizeibeamte das Gebäude, weil sich im Haus ein tödlicher Unfall ereignet hatte, wie Pressesprecherin Franziska Hotopp vom Polizeirevier in Salzwedel auf Volksstimme-Nachfrage informierte.