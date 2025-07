in Salzwedel ist ein Auto vollkommen ausgebrannt. Die Polizei vermutet Brandstifung.

Mercedes in Salzwedel vollkommen ausgebrannt

Auto in Flammen

In Salzwedel stand am Mittwochabend Am Stern ein Auto in Flammen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf andere Fahrzeiuge verhindern.

Salzwedel/vs. - Feuerwehr und Polizei sind am Mittwochabend zu einem Fahrzeugbrand in Salzwedel, Am Stern gerufen worden.

Auch interessant: Direkt neben Wohnhaus Feuer in Garage in Salzwedel: Auto und Motorrad betroffen

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Motorraum eines Mercedes bereits im Vollbrand, informiert die Polizei. Ein danebenstehender VW wurde von der Hitzeentwicklung des Feuers ebenfalls beschädigt. Sieben Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmerten sich um das Löschen des Brandes.

Der Schaden soll im vierstelligen Bereich liegen. Der Brandort wurde am Tage kriminalpolizeilich untersucht. Nach ersten Ermittlungen wird von Brandstiftung ausgegangen. Zeugen, die etwas bezüglich des Brandes beobachtet haben, sollten sich an die Polizei in Salzwedel wenden. Dies unter der Telefonnummer 03901/8480 möglich.