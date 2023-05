Salzwedel (vs) - Pestizide, Verlust von Lebensräumen, Klimakrise: Der drastische Rückgang von Insekten ist spürbar. In China müssen Pflanzen teils von Menschenhand bestäubt werden. Auch in Deutschland schlagen Wissenschaftler und Umweltorganisationen Alarm. Mehr und mehr bemühen sich diese und Privatpersonen mit Projekten für den Schutz der kleinen Brummer.

So auch in Salzwedel, wo sich der Verein Naturwunner für den Erhalt der Bienen einsetzt. Und zwar mit einem Automaten.

Der quietschgelbe Automat sei bereits zum Weltbienentag auf dem Rathausturmplatz zu sehen gewesen. „Für 50 Cent können Bienenfans jetzt Blühmischungen in Kapseln aus dem ehemaligen Kaugummiautomaten erwerben“, erklärt Katrin Klupsch-Jandt in einer Mitteilung: „Ausgesät auf Balkon oder im heimischen Garten, lässt sich so spielerisch ein kleiner Beitrag gegen das Insektensterben leisten.“

Noch sei der Automat ohne festen Standort unterwegs und werde in den nächsten Wochen am Bürgercenter stehen. Sobald er einen festen Standort habe, können sich Kindergärten und Grundschulen an den Verein für künftige Projekte mit Blick auf Bienenrettung wenden, so Klupsch-Jandt.

Auf dem Rathausturmplatz von Salzwedel konnte der Automat bereits ausprobiert werden. Foto: K. Klupsch-Jandt

An jedem dieser Automaten würde zudem eine Rückgabe-Box angebracht, um die leeren Kapseln entsorgen zu können. Diese würden dann wiederum neu befüllt und in Umlauf gebracht.

Jeder dieser Automaten sei ein Unikat. „Die Bienenautomaten arbeite ich in meiner Freizeit alle einzeln auf“, erklärt Initiator Sebastian Everding aus Dortmund von Bienenautomat.de. Und das Netzwerk werde immer größer. „Alleine im ersten Jahr wurden 120 Automaten ausgeliefert.“ Eine integrative Werkstatt helfe mit, die Kapseln wieder neu zu befüllen.

Nun können die Salzwedeler einen Beitrag zur Bienenrettung leisten. Die Karin-Witte-Stiftung unterstützt das Projekt finanziell.