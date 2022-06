Mit Elektroschrott zum Supermarkt: Was sich ab 1. Juli ändert

Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll, sie sollen recycelt werden. Stichwort Rohstoffe. Ab 1. Juli gibt es dahingehend neue Regelungen – auch in Salzwedel. Aber nicht überall.

Salzwedel - Vom 1. Juli an können Salzwedeler alte Elektrogeräte auch in Supermärkten abgeben. Das bestimmt eine Novelle des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG), die an diesem Tag in Kraft tritt. Doch das gilt nicht überall. Wie erklären, worauf die Salzwedeler achten müssen, um ihren Elektroschrott loszuwerden.