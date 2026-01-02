In einem Innovationsprojekt macht Neptune Energy digitalisierte Papieraufzeichnungen über frühere Erdgasbohrungen nutzbar für den geplanten Abbau von Lithium in der Altmark.

Blick ins Archiv der Papierdokumentation über Erdgasbohrungen bei Neptune Energy.

Altmarkkreis. - Etwa zehn Jahre ist es her, dass Neptune Energy sich daran machte, seine alten Aufzeichnungen einscannen zu lassen und zu digitalisieren. Aus dicken alten Aktenordnern in langen Regalen wurden schlanke und schnell auffindbare Dateien auf einer Computerfestplatte.