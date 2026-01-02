weather schneeregenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Christian Bier im Kilt: Wie Harzer Dudelsackspieler Schottland nach Halberstadt bringt

Christian Bier bringt schottische Tradition in den Harz – mit Dudelsack, Kilt und purer Leidenschaft. Als Pipe Major der Cathedral Pipes & Drums begeistert er Menschen in Halberstadt und darüber hinaus. Wie er zum Botschafter schottischer Musik wurde und warum seine Geschichte so einzigartig ist.

Von Sabine Scholz Aktualisiert: 02.01.2026, 12:56
Die Cathedral Pipes & Drums sind ein besonderer Zweig der Kirchenmusik in Halberstadt. Zum Einläuten des Advents führen sie die Besucher in den Dom und spielen dort auch auf. Links Pipe Major Christian Bier, rechts Pipe Sergeant Conny Rosenberger.
Die Cathedral Pipes & Drums sind ein besonderer Zweig der Kirchenmusik in Halberstadt. Zum Einläuten des Advents führen sie die Besucher in den Dom und spielen dort auch auf. Links Pipe Major Christian Bier, rechts Pipe Sergeant Conny Rosenberger. Foto: Ulrich Schrader

Halberstadt. - Es sind besondere Klänge. Nicht zu überhören. Wenn die Cathedral Pipes & Drums aufspielen, strömen die Menschen zum Klang der Dudelsäcke. Ein Phänomen, das den Halberstädter Christian Bier besonders freut.