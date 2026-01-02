Cathedral Pipes & Drums Christian Bier im Kilt: Wie ein Harzer Dudelsackspieler Schottland nach Halberstadt bringt
Christian Bier bringt schottische Tradition in den Harz – mit Dudelsack, Kilt und purer Leidenschaft. Als Pipe Major der Cathedral Pipes & Drums begeistert er Menschen in Halberstadt und darüber hinaus. Wie er zum Botschafter schottischer Musik wurde und warum seine Geschichte so einzigartig ist.
Aktualisiert: 02.01.2026, 12:56
Halberstadt. - Es sind besondere Klänge. Nicht zu überhören. Wenn die Cathedral Pipes & Drums aufspielen, strömen die Menschen zum Klang der Dudelsäcke. Ein Phänomen, das den Halberstädter Christian Bier besonders freut.