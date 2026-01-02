Auf glatter Straße ist ein Sprinter von der B 71 abgekommen. Der 22-jährige Fahrer und zwei Kinder wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Am Silvestervormittag kam es auf der B 71 zu einem Autounfall.

Gardelegen/ Letzlingen - Ein 22-jähriger Sprinterfahrer ist am Mittwochvormittag, 31. Dezember, auf der B 71 bei Winterglätte von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Mit ihm im Fahrzeug waren zwei Kinder im Alter von sieben und zehn Jahren.

Alle drei Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Gardelegen gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.