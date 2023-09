Freifahrten für die jüngsten Festbesucher gibt es am Freitag zur Eröffnung des Rummels und am Sonnabend.

Salzwedel - Am kommenden Freitag ist es endlich wieder soweit: In Salzwedel beginnt der traditionelle Nysmarkt. Vom Freitag, 29. September, bis einschließlich Dienstag, 3. Oktober, wird die gesamte Salzwedeler Innenstadt zu einer einzigen Einkaufs- und Partymeile.

Höhepunkt aus geschäftlicher Sicht ist dabei der Verkaufsoffene Sonntag am 1. Oktober. Von 12 bis 17 Uhr laden die Geschäfte zum entspannten Einkaufsbummel mit der ganzen Familie. Verlängerte Öffnungszeiten gibt es für die Geschäfte bereits am Sonnabend. „Wir empfehlen die Ladentüren bis 16 Uhr offen zu halten. Sollte die Resonanz entsprechend sein, kann dem Bedarf entsprechen verlängert werden“, sagte Jost Fischer, Chef der Salzwedeler Werbegemeinschaft.

Daneben gibt es natürlich wieder zahlreiche Marktstände in den Straßen der historischen Innenstadt sowie den gut bestückten Festplatz. Mutige Besucher sollten die Beat Box nicht verpassen. Das moderne Fahrgeschäft erreicht dabei Höhen von bis zu zehn Metern. Noch höher geht es mit dem Riesenrad hinaus. Bis zu 14 Meter sind möglich. Daneben gibt es den Autoscooter, den nostalgischen Kettenflieger und diverse Fahrgeschäfte für Kinder. Der Bereich der Fahrgeschäfte ist auf dem Nicolaiplatz und vor dem Bürgercenter zu finden. Erste Runden sind am Freitag ab 14 Uhr möglich.

Freifahrten für die Kinder

Der offizielle Startschuss fällt gegen 18.30 Uhr mit der Ankunft des bunten Lampionumzugs der Volksbank. Dieser beginnt um 17.30 Uhr vor dem Neuperver Tor. Auf dem Festplatz angekommen können sich die jüngsten Besucher auf zahlreiche Chips für Freifahrten freuen.

Eine Klasse für sich verspricht der Nysmarkt in Sachen Kultur zu werden. So bereits am Freitag ab 20 Uhr lädt „The2Loud Midlife Band“ zur Bühne auf dem Marktplatz ein.

Am Sonnabend gibt es an gleicher Stelle Hits von Abba mit der ABBA revival Band. „Tänzchentee“ ist zum Nysmarkt bereits eine feste Größe. In diesem Jahr heizen die Musiker ihrem Publikum zur Sonntagsparty von 19 bis 0 Uhr auf dem Marktplatz ein. Einiges los ist natürlich auch wieder auf der Bühne der Volksstimme am Rathausturm. Hier gibt es am Freitag bereits ab 21 Uhr Fun, Folk und Polka mit Nobody Knows.

Am Sonnabend ist dort auch ab 10 Uhr der Auftakt zum Markttreiben mit dem Fassbieranstich mit dem Salzwedeler Stadtoberhaupt. Für Olaf Meining ist der Anstich zwar eine Premiere als Chef des Rathauses, als Vertreter des Bürgermeisters konnte er jedoch bereits entsprechende Erfahrungen sammeln.