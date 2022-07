Mittelalter und Party beim Hansefest in Salzwedel

Das Hansefest in Salzwedel mit einer Mischung aus Mittelalter und Party kam bei Besuchern gut an.

Eine gut gelaunte Bürgermeisterin Sabine Blümel (3. von rechts) führte am Sonnabend gemeinsam mit ihrer Amtskollegin Ulrike Westkamp (2. von links) aus Wesel den Umzug zur Eröffnung des Hansefestes an.

Salzwedel me - Das 24. Hansefest in Salzwedel hat am Wochenende hunderte Besucher in die Stadt gelockt. Das Angebot war vielfältig.