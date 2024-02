Salzwedel/vs/me. - Es geht wieder los: Das in Salzwedel geborene Non-Profit-Musikförderprojekt Local Heroes geht in eine neue Runde. Bands und Solisten aus Sachsen-Anhalt können sich ab sofort und bis zum 31. März 2024 auf der Website www.local-heroes.de für das Local-Heroes-Landesfinale bewerben, informiert Laura Klar.

Das Local-Heroes-Team wähle aus dem Bewerbungspool drei Finalisten aus, die vom 16. bis 18. Mai 2024 ein umfangreiches Förderprogramm erhalten.

Die Teilnehmer können in Einzel-Workshops mit Musikmanagerin und Regisseurin Rixa von der Meyer ihr Künstlerimage, die Performance ihrer Auftritte und das jeweilige Lichtkonzept professionalisieren. Dabei können sie das Ganze unter Live-Bedingungen proben und verfeinern, teilt Laura Klar mit.

Wer kommt ins Local-Heroes-Bundesfinale? Konzerte werden aufgezeichnet

Am 18. Mai bringen die teilnehmenden Bands ihre erarbeiteten Konzepte bei einer Veranstaltung in der Insel der Jugend in Magdeburg auf die Bühne. Die Konzerte würden so aufgezeichnet, dass die Finalisten im Anschluss ein professionelles Live-Video sowie auch Pressefotos erhalten, erklärt Laura Klar.

„Anhand der Performances entscheidet eine Fachjury, wer für Sachsen-Anhalt in das Local-Heroes-Bundesfinale ziehen darf“, informiert sie weiter. Dieses nationale Musikpreis- und Förderprojekt findet dann vom 5. bis 9. September auf Schloss Hundisburg statt.

Die Magdeburger Band Harlekeen hat Sachsen-Anhalt dort im vergangenen Jahr vertreten und mit „Analoges Mädchen“ den Preis für den besten Popsong gewonnen. Die Teilnahme ist für alle kostenfrei. Reise- und Übernachtungskosten innerhalb Sachsen-Anhalts werden erstattet.

Madsen und Tokio Hotel sammelten bei Local Heroes Erfahrungen

Um sich bewerben zu können, sollten Neueinsteiger ein Profil ihr Band auf bands.local-heroes.de erstellen und im zweiten Schritt „Anmelden zum Contest“ bei Local Heroes Sachsen-Anhalt anwählen, teilt sie mit.

Seit 1990 wird der Wettbewerb für Nachwuchsmusiker vom Verein Aktion Musik/Local Heroes in Salzwedel ausgerichtet. Viele heute national und international erfolgreiche Bands wie Madsen und Tokio Hotel sammelten ihre ersten Bühnenerfahrungen auf Local-Heroes-Bühnen. Inzwischen hat sich das regionale Projekt längst zu einer bundesweiten Netzwerkstruktur entwickelt.