Neue Ärztin praktiziert am Altmark-Klinikum

Für das Fachärztliche Zentrum in Gardelegen und die kardiologische Station in Salzwedel ist eine neue Herzspezialistin gewonnen worden.

Salzwedel/Gardelegen (vs) - Gute Nachrichten für die medizinische Versorgung im Altmarkkreis und besonders auch für die Einwohner in und um Gardelegen: In wenigen Tagen wird es im dortigen Fachärztlichen Zentrum des Altmark-Klinikums wieder eine kardiologische Versorgung geben. Das teilt Klinik-Sprecherin Ivonne Bolle mit. Für den vom Ärztemangel gebeutelten Landkreis ein Lichtblick.

Aus Dessau in den Altmarkkreis

„Beginnend am 2. Januar 2023, nimmt mit Ute Erdmenger eine erfahrene Fachärztin für Kardiologie und für Innere Medizin ihre Arbeit auf“, so Bolle. Die Stelle sei seit Jahresbeginn durch den Renteneintritt der Vorgängerin nicht besetzt gewesen. „Ute Erdmenger, die zuvor in der kardiologischen Abteilung des Klinikums Dessau-Roßlau gearbeitet hat, wird im Altmarkkreis sowohl ambulant als auch stationär tätig sein.“

Ute Erdmenger ist die neue Kardiologin im Altmark-Klinikum. Foto: Altmark-Klinikum

In Gardelegen und Salzwedel tätig

Sie werde in Gardelegen an zwei Tagen in der Woche Sprechstunden anbieten und in der übrigen Zeit das Team der Kardiologie im Altmark-Klinikum Salzwedel verstärken, heißt es weiter.

Die Sprechzeiten im fachärztlichen Zentrum Gardelegen sind montags von 9 bis 16 Uhr und dienstags von 8 bis 17 Uhr. „Um lange Wartezeiten zu vermeiden, arbeitet die Praxis mit telefonischer Voranmeldung“, teilt Ivonne Bolle mit. Termine bei der neuen Ärztin können unter folgender Rufnummer vereinbart werden: 03907/79 16 00.