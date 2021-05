Neue Markierungen in Salzwedel

Salzwedel - mas

Um die Sicherheit für Fahrradfahrer in Salzwedel zu erhöhen, wurden sowohl im Fußgängertunnel an der Schillerstraße als auch an der Großen Sankt-Ilsenstraße (Foto) Markierungen auf die Fahrbahn aufgebracht. Vorausgegangen war, dass sowohl die Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen als auch Die Linke einen Antrag für die Errichtung eines Fahrradstreifens gestellt hatten. „Zu diesem Antrag wurde nach Diskussion im Verkehrsausschuss im Oktober 2020 ein Kompromissvorschlag der Verwaltung erstellt, welcher im Verkehrs- und Hauptausschuss beraten und an den Stadtrat als Empfehlung weitergeleitet wurde“, fasste Stadtsprecher Andreas Köhler zusammen. Der Stadtrat hat während seiner Sitzung im Februar 2021 diesem Vorschlag mit 33 Ja-Stimmen und 2-Enthaltungen zugestimmt. Foto: Malte Schmidt