Salzwedel/vs. - Noch gut drei Wochen, dann beginnt in Salzwedel die Freibadsaison. Die Freizeiteinrichtung öffnet am Sonnabend, 17. Mai, zum ersten Mal in diesem Jahr ihre Pforten. „Natürlich hoffen wir dann auf bestes Badewetter“, erklärt Stadtsprecher Andreas Köhler.

Die Badegäste können sich auf eine neue Wasserrutsche freuen. In den vergangenen Wochen wurde die bisherige Konstruktion abgebaut. „Diese sorgte seit 1997 als Attraktion für Spaß bei den Besuchern“, teilte Andreas Köhler mit. Die neue Rutsche sei an derselben Stelle errichtet worden. Sie besteht aus einem Glasfaserkunststoffverbund und ist baulich identisch mit der vorherigen. „Das bedeutet, es kann auf 62 Metern Länge mit einer Höhendifferenz von 6,20 Meter gerutscht werden“, so Köhler. Passend dazu seien die vorhandene Stahlkonstruktion und die Treppenanlage am Fuß umfangreich aufgearbeitet worden. Die Kosten für die gesamte Maßnahme betragen 157.000 Euro.

Öffnungszeiten unverändert

Die Öffnungszeiten ändern sich gegenüber den Vorjahren nicht. Von Montag bis Freitag ist das Freibad von 8 bis 20 Uhr geöffnet, sonnabends und sonntags von 10 bis 20 Uhr.

An Feiertagen, beispielsweise Himmelfahrt, ist der Badespaß ebenfalls von 10 bis 20 Uhr möglich.