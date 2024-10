In Salzwedel hat ein neues Café geöffnet. Und das hebt sich von den klassischen der Stadt deutlich ab.

Neueröffnung in Salzwedel: Kleines Café statt Dönerladen

Inhaber Lutfu Cagribay in „Figo's Café House“ in Salzwedel.

Salzwedel. - Es versprüht ein wenig internationales Flair, das neue Café in Salzwedel. Das liegt am Angebot, aber auch am Besitzer. Denn dieser verfolgt ein anderes, für die Stadt einzigartiges Konzept.