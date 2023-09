Neues Gehwegpflaster in Salzwedel: Mario, Pedro und das Muschelmuster

Die Portugiesen Mario und Pedro beim Pflasterlegen in Salzwedel.

Salzwedel - Beate Achilles

Am Rathausturmplatz ist das kleinteilige Gehwegpflaster neu verlegt worden – und zwar nicht irgendwie, sondern in einem dekorativen Muschelmuster. Die Arbeit der Pflasterleger, die den Gehweg auf diese Weise im Salzwedeler Stadtzentrum verschönerten, erinnert an Kunsthandwerk und war faszinierend zu beobachten.

Die beiden Praktiker, die das neu Pflaster am 25. September fertig verlegten, heißen Pedro (links im Bild) und Mario. Ursprünglich kommen sie aus Portugal, wie Mario berichtet. Nur zwei Tage hätten sie zu zweit für das neu gepflasterte Stück an der Neuperverstraße/Ecke Breite Straße gebraucht.

Wie sie es schafften, das Muschelmuster so exakt und ohne Fehler zu verlegen, verriet Mario: „In der Mitte treffen die Muscheln aufeinander. Dort verläuft eine gerade Reihe mit Steinen, die entlang einer Richtschnur verlegt werden.“ Ein Technik, die augenscheinlich zuverlässig funktioniert.