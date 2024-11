Prinz Christoph I. (Schmidt) und ihre Lieblichkeit Claudia (Schmidt), die Majestäten der 71. Karnevalssaison in Dähre, feierten ihre Proklamation ausgelassen mit den Gästen in der Dährer Turnhalle.

Dähre. - Es gibt wenigstens eine gute Nachricht inmitten der turbulenten Zeiten mit der Wahl des neuen Präsidenten in den USA und dem Bruch der Ampel in Deutschland: Über Dähre ist weißer Rauch aufgestiegen. Das sagte Zeremonienmeister Torsten Barthel während der Festsitzung zum Start in die 71. Saison der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß 54 Dähre am Sonnabend. Sprich: Die Prinzenbeschaffer hatten neue Majestäten gefunden.