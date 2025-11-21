weather heiter
  4. Armut: Notlage im Advent: Salzwedeler Tafel kann nicht mehr alle versorgen

Weniger Lebensmittelspenden und mehr Bedürftige bringen Ehrenamtliche an ihre Grenzen. Bevölkerung kann mit Spenden helfen.

Von Antje Mewes 21.11.2025, 08:00
Die Spenderinnen Nicole Becker und Kathrin Kalkstein ließen sich kürzlich von Barbara Quast (v.l.) die Räume der Tafel in Salzwedel zeigen.
Die Spenderinnen Nicole Becker und Kathrin Kalkstein ließen sich kürzlich von Barbara Quast (v.l.) die Räume der Tafel in Salzwedel zeigen.

Salzwedel. - Die Vorweihnachtszeit beginnt, und die meisten Leute freuen sich darauf: Geschenke kaufen, über den Weihnachtsmarkt schlendern und naschen, am Adventssonntag schön essen gehen. Doch viele können sich all das nicht leisten. Im Gegenteil: Sie sind darauf angewiesen, sich ihre Lebensmittel von der Tafel zu holen.