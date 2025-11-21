Weniger Lebensmittelspenden und mehr Bedürftige bringen Ehrenamtliche an ihre Grenzen. Bevölkerung kann mit Spenden helfen.

Notlage im Advent: Salzwedeler Tafel kann nicht mehr alle versorgen

Die Spenderinnen Nicole Becker und Kathrin Kalkstein ließen sich kürzlich von Barbara Quast (v.l.) die Räume der Tafel in Salzwedel zeigen.

Salzwedel. - Die Vorweihnachtszeit beginnt, und die meisten Leute freuen sich darauf: Geschenke kaufen, über den Weihnachtsmarkt schlendern und naschen, am Adventssonntag schön essen gehen. Doch viele können sich all das nicht leisten. Im Gegenteil: Sie sind darauf angewiesen, sich ihre Lebensmittel von der Tafel zu holen.