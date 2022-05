Novavax: So ist es im Altmarkkreis um den Impfstoff bestellt

Salzwedel - 1,4 Milliarden: So viele Dosen des neuen Novavax-Vakzin werden nach übereinstimmenden Medienberichten in Deutschland erwartet. Damit kommt neben den bisher bekannten Impfstoffen ein weiterer zum Einsatz. Der Impfstoff ist in der Vergangenheit gerade von Impfskeptikern gefordert worden, die sich weder mit einem mRNA- noch Vektor-Impfstoff immunisieren lassen wollen. Doch wann kommt der im Altmarkkreis an und was sagt das Gesundheitsamt?